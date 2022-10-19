تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو أساسيان أمام وست هام.. وعودة أرنولد
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
يعود ترينت ألكسندر أرنولد لتشكيل ليفربول الأساسي أمام وست هام ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويقود محمد صلاح وروبرتو فيرمينو هجوم الفريق بجوار داروين نونيز.
ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من تسع مباريات.
أما وست هام ففي المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من عشر مباريات.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حارس المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ترينت أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس.
الوسط: هيندرسون – تياجو ألكانتارا – فابيو كارفالو.
الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – داروين نونيز.
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