أكرم توفيق رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:11
كتب : FilGoal
حصل أكرم توفيق لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية. (طالع التفاصيل)
واختارت رابطة الأندية أكرم توفيق كأفضل لاعب في المباراة، وهي الجائزة التي تقدم من قبل شركة بريزنتيشن سبورت.
ولعب أكرم المباراة كاملة في مركز الظهير الأيمن، ولعب 37 تمريرة منهم 30 بشكل صحيح بنسبة نجاح 81%.
ولمس أكرم الكرة 75 مرة في المباراة وفقدها 7 مرات، وفاز بـ7 تدخلات من أصل 9 له طوال اللقاء.
واستعاد أكرم الكرة 6 مرات خلال المباراة، وكان له 21 تدخلا أرضيا، من بينهم 12 بشكل صحيح.
وأبعد أكرم فرص خطيرة من أمام مرمى الأهلي مرتين.
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