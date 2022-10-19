سكاي سبورتس: الإفراج عن جرينوود بعد الحكم بالحبس لمدة شهر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد وروما

شوهد ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد خارج السجن بعدما أصُدر حكما بالإفراج عليه اليوم الأربعاء.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان جرينوود حصل منذ أيام على حكم من محكمة ينشول ستريت كراون في مدينة مانشستر بالحبس لمدة شهر.

وكان من المفترض أن يقضي اللاعب الإنجليزي الشهر المقبل خلف القضبان بعد حبسه احتياطيا الأثنين الماضي وذلك بتهمة خرق شروط الكفالة في الحكم الذي كان قد حصل عليه مسبقًا في قضية اتهامه بالاغتصاب.

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وبحسب "سكاي سبورتس" فإن مهاجم مانشستر يونايتد أُفرج عنه بكفالة بعد جلسه استماع أجريت أمس لكن يشرط عدم تواصله مع الشهود، بما في ذلك مقدم الشكوى ضده.

وتم القبض على جرينوود للمرة الأولى في يناير الماضي بعد اتهامات من صديقته التي نشرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخرج في المرة الأولى بكفالة، ولكن تم القبض عليه مرة أخرى يوم السبت الماضي بسبب خرق شروط إطلاق السراح المؤقت.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الجاري، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب، وتم إزالته من لعبة فيفا 22.

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