تين هاج للاعبيه: الخروج بشباك نظيفة قاعدة كل فريق ناجح

حث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه على ضرورة الحفاظ على شباكهم نظيفة إذا أرادوا النجاح، ووصف الأمر بأنه قاعدة أي فريق ناجح.

يونايتد خرج بشباك نظيفة في آخر مباراتين ضد أومونيا نيقوسا بالدوري الأوروبي ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، ويستعد لمواجهة خط هجوم توتنام القوي في لقاء الجولة 12 من الدوري يوم الأربعاء.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ندافع بكل الفريق. إنه أداء جماعي، من الأمام إلى الخلف".

وأضاف في رسالة للاعبيه "دافع جيدا وسترى أنه يمكنك الخروج بشباك نظيفة. إنها قاعدة كل فريق ناجح".

وأشاد الهولندي بالأدوار الدفاعية التي يقدمها الخط الأمامي للدفاع من المقدمة، وأوضح "نقوم بعمل جيد حقًا. نهدف إلى أن نكون الأكثر تحكمًا في الكرة، لأنه في الدفاع يجب أن تكون منضبطًا بنسبة 100٪. علينا الدفاع عن مرمانا كأفراد وكفريق".

وأكمل "أنت بحاجة إلى حارس مرمى رائع مثل ديفيد دي خيا للخروج بشباك نظيفة. نحن سعداء به للغاية".

وخاض دي خيا المباراة رقم 500 في مسيرته مع الشياطين الحمر، أمام نيوكاسل هذا الأسبوغ.

وعلق تين هاج "إنه إنجاز كبير عندما تلعب 500 مباراة مع مانشستر يونايتد. أنا أقدر ذلك حقا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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