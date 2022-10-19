التشكيل - مصطفى فتحي وصبحي في الهجوم.. وعماد ميهوب يقود إنبي

دفع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز بتشكيل الفريق لمواجهة إنبي في أولى جولات الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويجلس الثنائي عبد الله السعيد وإسلام عيسى على دكة البدلاء في الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

الحارس: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توري - وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي - محمود صابر - رمضان صبحي

أمامهم: فخر الدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد صادق - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

واختار أحمد كشري المدير الفني لـ إنبي أول تشكيل له في الدوري المصري للموسم الجديد.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

الحارس: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز - إيريك تراوري - مصطفى دويدار

الهجوم: رفيق كابو - مودي ناصر - عماد ميهوب

وأنهى بيراميدز موسمه الماضي في المركز الثاني فيما حل إنبي في المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري.