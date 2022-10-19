مهاجم تشيلسي السابق يطالب بإيقاف كلوب 10 مباريات لهذا السبب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

طالب كريس ساتون مهاجم تشيلسي السابق بإيقاف يورجن كلوب مدرب ليفربول 10 مباريات بعد طرده أمام مانشستر سيتي.

وأشهر حكم مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي البطاقة الحمراء في وجه المدرب الألماني بعدما انفجر غاضبا أمام الحكم المساعد بسبب مخالفة واضحة لم تحتسب لصالح محمد صلاح.

وقال ساتون في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "لقد اعترف كلوب بأنه كان مخطئًا، وهذا كل ما يمكنه فعله".

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وأضاف "إذا أردنا أن يتوقف المدربون عن التصرف بهذه الطريقة، فإن المسؤولية تقع على عاتق الاتحاد الإنجليزي الذي بإمكانه إصدار قرارات رادعة".

وواصل "كلوب سيقود فريقه من الملعب أمام وست هام يوم الأربعاء وهذا خطأ. إذا أردنا القضاء على هذا النوع من السلوك، فإن الإيقاف الفوري أمر لا بد منه".

وأتم "يجب أن يتم إيقاف من يفعل ذلك لـ3 مباريات أو 6 مباريات، وربما حتى 10 مباريات، إذا أردنا حقا ألا نرى هذا السلوك غير المقبول مجددا".

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بعد أيام من طرد كلوب خلال لقاء مانشستر سيتي وخروج تقارير تفيد بإيقافه لمباراة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أعتقد أنني سأقود الفريق بشكل طبيعي يوم الأربعاء، لأنه لم يحدث شيء حتى الآن ولا أعتقد أن شيئا ما سيحدث قبل ساعات قليلة من المباراة".

وأضاف "كان يجب أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف، وعادة ما أفعل ذلك، لكنني لم أستطع التحكم في أعصابي في هذا الموقف".

وتابع "لست سعيدا بما حدث، لكني جلست مع الحكم أنتوني تايلور في مكتبه بعد المباراة وأجريت محادثة هادئة تماما حول المواجهة".

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن قرار إيقاف كلوب من عدمه سيتحدد بعد وصول التقرير الكامل من أنتوني تايلور للجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي.

فيما وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة السلوك غير اللائق إلى كلوب بعد ما بدر منه خلال مباراة سيتي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي منح كلوب فرصة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

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