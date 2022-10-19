مدير أستون فيلا: إقالة ستيفن جيرارد؟ مجرد أكاذيب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

نفى نادي أستون فيلا التقارير التي أكدت إقالة وشيكة لستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقال تومي جوردان مدير الاتصالات في النادي عبر حسابه في تويتر إن الأخبار التي تحدثت عن إقالة جيرارد كاذبة.

كما شن هجوما على موقع فوتبول إنسايدر الذي نشر تقريرا أكد فيه إقالة قائد ليفربول السابق من تدريب الفيلانز.

أخبار متعلقة:
مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه من أجل كأس العالم.. مدرب بايرن يمنح نوير حرية العودة وقتما يشاء ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل بهدف قاتل.. فالكاو يقتل أتليتكو مدريد ويرفض الاحتفال

ويواجه جيرارد خطر الإقالة من تدريب الفريق بسبب البداية المتواضعة للموسم.

وتقارير عديدة ذكرت أن ماورتسيو بوكيتينو هو المرشح الأول لخلافة جيرارد في المنصب

إذ يسعى نادي أستون فيلا لاقناع الأرجنتيني ماورتسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان بالموافقة على تدريب الفريق الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن أستون فيلا يقترب من إقالة جيرارد في حالة تعثر الفريق في إحدى المباريات المقبلة.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة فولام ثم برينتفورد في الدوري الإنجليزي الخميس والأحد، وإذا لم يحقق الفريق الفوز في المواجهتين سيقرر النادي إقالة جيرارد.

وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المصري ناصيف ساوريس الشريك الأكبر في ملكية نادي أستون فيلا رفقة ويس إيدنز شريكه في النادي، وكريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي، ويوهان لانج المدير الرياضي يرغبون بشكل كبير في تعيين بوكيتينو مدربا للفريق.

وأضافت الصحيفة أن أستون فيلا سيواجه صعوبة في محاولة إقناع بوكيتينو بتدريب الفريق، لأنه يرغب في تولي تدريب أحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة عدم موافقة بوكيتينو على تدريب أستون فيلا، ستحول إدارة النادي تفكيرها نحو توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي.

ثم من بعده سيأتي أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لأرسنال وفياريال.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد مرور 10 جولات.

ستيفن جيرارد أستون فيلا
نرشح لكم
رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل كريستال بالاس يعمق جراح ولفرهامبتون.. وبرايتون يتعثر أمام نوتنجهام مؤتمر بوتر - عن ماونت وعودة كيبا ونقطة قوة برينتفورد شقيقة رونالدو تهاجم تين هاج الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بالسلوك غير اللائق أمام مانشستر سيتي تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين
أخر الأخبار
تألق هاردن غير كاف.. وكيري يتفوق على ليبرون في افتتاح الـ NBA 19 دقيقة | NBA
تشافي: خلقنا فرصا أكثر من ريال مدريد.. وإذا لم أحصل على الألقاب سيأتي مدرب آخر 37 دقيقة | الدوري الإسباني
رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير أستون فيلا: إقالة ستيفن جيرارد؟ مجرد أكاذيب ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري يعلن تشخيص إصابة حسن علي ساعة | الكرة المصرية
مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ضمنهم 6 إستادات مصرية.. كاف يعتمد ملاعب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك