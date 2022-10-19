ضمنهم 6 إستادات مصرية.. كاف يعتمد ملاعب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 13:16

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت 6 استادات مصري من ضمن الملاعب المعتمدة من كاف لاستضافة مباريات الكونفدرالية.

واعتمد كاف من مصر استاد القاهرة، واستاد 30 يونيو واستاد الإسكندرية واستاد برج العرب واستاد السويس واستاد السلام.

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ووصل ناديين من مصر لدور الـ 32 الثاني المؤهل للمجموعات وهم فيوتشر وبيراميدز.

وسيلعب فيوتشر مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، بينما سيلتقي بيراميدز مع نيليجك النيجري.

واعتمد كاف ملعب 11 نوفمبر لخوض مباريات بريميرو دي أوجوستو علي، بينما سيخوض نيجليك مباراته ضد بيراميدز على ملعب جينرال سيني كونتشي.

وستقام مواجهات الذهاب في الثاني من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في التاسع من نفس الشهر.

وتفوق فيوتشر في مشواره على بول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين.

ثم فاز على كالون السيراليوني في الدور التمهيدي الثاني بالفوز 5-0 في مجموع المباراتين.

بينما ودع بريميرو دي أجوستو دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من سيبما التنزاني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويشارك الفريق الأنجولي في الكونفدرالية للمرة الرابعة في تاريخه كان آخرها 2011.

وأنهى الفريق وصيفا في الدوري الأنجولي بترو أتليتكو.

بينما يلتقي بيراميدز مع نيليجك النيجري.

وبدأ فيوتشر مشواره القاري بالفوز على هلال الساحل بنتيجة 9-0 في مجموع المباراتين.

بينما خسر بطل النيجر أمام الرجاء المغربي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وتوج الفريق بلقب الدوري في بلاده لأول مرة، ويشارك للمرة الثانية في الكونفدرالية الإفريقية بعد نسخة 2014.

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