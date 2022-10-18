بهدف قاتل.. فالكاو يقتل أتليتكو مدريد ويرفض الاحتفال

تعادل أتليتكو مدريد مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل ألفارو موراتا هدف أتليتكو مدريد بينما كان رادميل فالكاو هو من سجل هدف رايو فايكانو.

التعادل رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 20 في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة والذي سيلعب غدا مع إلتشي.

كما ارتفع رصيد رايو فايكانو للنقطة الـ 12 في المركز العاشر.

شهد تشكيل أتليتكو مدريد وجود ألفارو موراتا وأنتوان جريزمان في خط الهجوم، بينما جلس جواو فيليكس على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

تقدم موراتا بالهدف الأول لأتليتكو في الدقيقة الـ 20 بعد تمريرة تلقاها من جريزمان أمام المرمى ليسجل في الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 92 احتسب الحكم ركلة جزاء لرايو فايكانو.

وسدد فالكاو ركلة الجزاء بنجاح ليسجل هدف التعادل لرايو فايكانو ويرفض الاحتفال بالهدف احتراما لجماهير فريقه القديم.

ولعب فالكاو بقميص أتليتكو مدريد لمدة موسمين من 2011 حتى 2013 قبل أن ينتقل إلى موناكو.

ويلعب أتليتكو مدريد في مباراته المقبلة أمام ريال بيتيس على ملعب الأخير، بينما سيلعب رايو فايكانو على ملعبه مع قادش.