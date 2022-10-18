مودي: نستحق التعادل.. وإيقاف القيد لن يؤثر علينا

شدد أحمد عبد العزيز "مودي" لاعب فاركو على احقية فريقه في الحصول على نقطة خلال مواجهة البنك الأهلي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقال مودي عبر اون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء. حققنا تعادل مستحق وكنا نستحق ما هو أكثر من ذلك".

وأضاف "استقبلنا هدف مبكر ولولا هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الشكل أفضل من ذلك. في النهاية أعتبرها نتيجة جيدة خاصة أنها خارج ملعبنا".

واختتم "لا نعاني من أي أزمات بسبب إيقاف القيد وهذا الأمر لن يؤثر علينا خاصة مع وجود لاعبين صغار في السن سيصبحون نواة لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد خطأ من محمد شيكا حارس فاركو.

وعدل أحمد مودي النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.