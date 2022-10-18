كريستال بالاس يعمق جراح ولفرهامبتون.. وبرايتون يتعثر أمام نوتنجهام

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

زاد كريستال بالاس من موقف فريق ولفرهامبتون الصعب في الدوري الإنجليزي وفاز عليه بثنائية مقابل هدف في الجولة 12 من المسابقة.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 13 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 9 في المركز السابع عشر.

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تقدم أداما تراوري لـ ولفرهامبتون بضربة رأسية في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح كريستال بالاس في تسجيل هدف التعادل عن طريق إيزي في الدقيقة 47.

قبل أن يسجل النجم الإيفواري ويلفريد زاها هدف الفوز في الدقيقة 70.

في مباراة أخرى فشل برايتون في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، وتعادل سلبيا على ملعبه أمام الصاعد حديثا نوتنجهام فورست.

ووصل برايتون إلى النقطة 15 في المركز السابع، وارتفع رصيد نوتنجهام إلى النقطة 6 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي برايتون
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