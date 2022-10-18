مؤتمر بوتر- عن ماونت وعودة كيبا ونقطة قوة برينتفورد

وصف جراهام بوتر مدرب تشيلسي الانتقادات التي يتعرض لها ماسون ماونت لاعب الفريق بالشيء الغريب.

وتعرض ماونت لانتقادات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يسجل هدفين قاد بهما تشيلسي للفوز على أستون فيلا ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد: "انتقاد ماونت بالنسبة لي شيء غريب. إنه لمن دواعي سروري العمل مه إنه شخص رائع ويحب النادي".

وتابع "ماونت عندما تعمل معه تجده يمتلك جميع مقومات اللاعب الكبير. إنه يجيد استغلال المساحات وتسجيل الأهداف. إنه في القمة".

عودة كيبا

وعن ظهور كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي بمستوى مميز أوضح "من الجميل أن لدينا منافسة في هذا المركز بين كيبا وميندي. هذه هي الطريقة التي يتحسن بها الجميع".

وأضاف "إنه مثال جميل على أن عليك أن تعاني في الحياة في بعض الأحيان، فهي ليست مثالية دائما. لقد أعجبت حقا بشخصيته وشخصيته، إنه محترف للغاية، يفهم اللعبة جيدا، يتحمل المسؤولية، لذلك من الجميل أن يحصل هؤلاء النوع من الأشخاص على المكافآت ، وهي مكافأة على عملهم الشاق وجهدهم".

موقف تياجو سيلفا

وعن موقف تياجو سيلفا أوضح "نحتاج فقط إلى 24 أو 48 ساعة، فقط للتأكد من أنه في كامل الجاهزية، ولكن لا توجد مشاكل من حيث الإصابة".

دينيس زكريا

وعن غياب دينيس زكريا عن الشماركة في المباريات قال: "دينيس ضمن المجموعة، تدرب بشكل جيد وعلى استعداد لمساعدة المجموعة، لذلك لا يوجد حديث عن أي شيء إنه عضو مهم في الفريق. إنه يتحلى بالصبر وينتظر فرصته".

ولم يشارك دينيس زكريا بعد مع تشيلسي بعد انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم من يوفنتوس هذا الصيف.

نقطة قوة برينتفورد

وعن مواجهة برينتفورد كشف "إنهم يستخدمون إيفان توني بشكل جيد لكنهم يهاجمون بوضوح ويدافعون بشكل منظم ويلعبون بذكاء حقيقي. الطريقة التي يلعبون بها تناسب اللاعبين لديهم".

وتابع "إيفان توني خطير للغاية ويعتمدون عليه بشكل كبير. إنهم يفعلون ذلك بشكل جيد ولديهم روح وحماس شديد".

ويلعب تشيلسي ضد برينتفورد غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.