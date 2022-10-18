شقيقة رونالدو تهاجم تين هاج

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

هاجمت إلما إفييرو شقيقة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إريك تين هاج مدرب الفريق.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وهاجمت إلما المدرب عبر حسابها على إنستاجرام.

ونشرت إلما صورة لمنشور نشره أحد الأشخاص وكتب: "إذا استمر الوضع كذلك سيغادر تين هاج في شهر يناير".

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وعلقت شقيقة النجم البرتغالي على المنشور قائة "هذا وقت متأخر جدا".

وكان رونالدو قد ظهر غاضبا بعد استبداله خلال مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وتحث تين هاج عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنام قائلا: "غضب رونالدو بعد استبداله؟ لا اعتقد أن أي لاغب سيكون سعيدا باستبداله وخصوصا رونالدو وطالما أن الوضع في الإطار الطبيعي فلا مشكلة في ذلك".

رونالدو لم يشارك مع تين هاج منذ بداية الموسم سوى في مباراتين فقط في الدوري بشكل أساسي.

ولم يكمل رونالدو سوى مباراة واحدة حتى نهايتها منذ بداية الدوري.

وسجل رونالدو هدفين وصنع آخر خلال 12 مباراة شارك خلالهم من بداية الموسم.

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