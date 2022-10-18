الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بالسلوك غير اللائق أمام مانشستر سيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة السلوك غير اللائق إلى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد ما بدر منه خلال مباراة مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله النجم المصري محمد صلاح، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراة تلقى كلوب بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي منح كلوب فرصة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وفي حديثه عقب المباراة قال المدرب الألماني: "الكثير من قرارات الحكم لم يفهما كلا المدربين، وما فعلته كان رد فعل طبيعي".

وأضاف "لست سعيدا برد فعلي ولكن هذا ما حدث وما شاهده الجميع".

واعترض كلوب بشدة على الحكم مطالبا باحتساب خطأ لصالح محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تدخل من بيرناردو سيلفا.