تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أن شعور رونالدو بالغضب تجاه تبديله يعد أمرا طبيعيا لأنه يريد المشاركة دائما.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام في الجولة الـ 12 على ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مارسيال غير متاح لقد عاد للتدرب على العشب ولكن لم ينضم للفريق بعد، إيريكسن عاد للتدريبات وعلينا أن نرى كيف سيتعافى وإن كان لديه الطاقة الكافية غدا لذلك علينا أن ننتظر".

واستمر "هاري ماجواير ووان بيساكا يتقدمان بشكل جيد وسيعودان للتدريبات خلال الأسبوع الجاري".

وتابع "كونتي مدرب رائع وقد فاز بالعديد من الألقاب في إيطاليا وإنجلترا ويمكنك أن ترى بصمته خلال المباريات".

وأضاف "غضب رونالدو بعد استبداله؟ لا اعتقد أن أي لاغب سيكون سعيدا باستبداله وخصوصا رونالدو وطالما أن الوضع في الإطار الطبيعي فلا مشكلة في ذلك".

وكان رونالدو قد ظهر غاضبا بعد استبداله خلال مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وعلق تين هاج على هدف رونالدو الذي ألغي قائلا: "دائما ما نحترم قرارات الحكام ولكن أيضا من الطبيعي أن نسأل لماذا لقد كانت واقعة غريبة كفريق نسأل عن السبب ولكن بالطبع نحترم القرار ويجب أن نمضي قدما".

وأكمل "يجب علينا أن نعرف دورنا كلاعبين محترفين وفي تلك اللقطة كان من الواضح تماما أن لاعب نيوكاسل قد لمس الكرة ولاعبنا استغل ذلك ولماذا سألنا عن سبب إلغاء الهدف".

وعن كيفية إبقاء الفريق جاهزا بدنيا قال: "من بداية الموسم ونحن نحاول وضع خطة لعدم وضع حمل زائد على اللاعبين نرى في الفرق الأخرى لديهم العديد من الإصابات ولا يمكن تجنب الإصابات الكبيرة التي ستأتي، لدينا الكثير من المباريات في موسم طويل والمشكلة الأكبر هي عدم حصول اللاعبين على راحة في الصيف وهذا يضيف حملا كبيرا عليهم ولا يجعلهم يتعافون".

وأتم "علي أن أدير اللاعبين وأحميهم ليس فقط من الإصابات ولكن لأجعلهم في أفضل شكل وعلينا أن نقوم بالتدوير وأن نبقي كل ولاعب في حالة جيدة لتفادي الإصابات الكبيرة بقدر المستطاع".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.