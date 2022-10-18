جوتا: سأقاتل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن

أوضح البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن الإصابة ضربت أحد أحلامه في مقتل، وهو المشاركة في كأس العالم 2022.

يورجن كلوب مدرب ليفربول كشف آخر مستجدات إصابة البرتغالي ديوجو جوتا التي تلقاها في لقاء مانشستر سيتي يوم الأحد، وأكد غيابه عن منتخب بلاده في المونديال.

وقال جوتا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد هذه الليلة الرائعة في أنفيلد، انتهى الأمر بأسوأ طريقة بالنسبة لي".

وأضاف الدولي البرتغالي "في الدقيقة الأخيرة من اللقاء انهار أحد أحلامي".

وأتم "سأدعم فريقي ومنتخب بلادي من خارج الملعب، وسأقاتل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".

جوتا خضع لفحوصات أكدت مدى صعوبة إصابته في عضلة السمانة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "ليست أنباء جيدة عن ديوجو. سيغيب عن كأس العالم، إنها إصابة خطيرة في عضلة السمانة".

وأضاف المدرب الألماني "كان التشخيص الأول واضحًا وهي أخبار مؤسفة جدًا بالنسبة لنا".

وأكمل "يمكننا أن نقول إن جوتا سيغيب لفترة طويلة، نتحدث عن شهور. سنرى ما سيحدث".

وتابع كلوب "إنها فترة صعبة بالنسبة لنا بشأن الإصابات، لكننا اعتدنا على ذلك".

جوتا كان قد تعرض للإصابة أثناء مواجهة ليفربول مع مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وفي الدقائق الأخيرة مرر جوتا الكرة بصعوبة تحو داروين نونيز في وضعية غير اتجاهها جسده بشكل سريع مما تسبب في سقوطه على الأرض ليخرج على من الملعب محمولا.

جوتا شارك مع ليفربول منذ بداية الموسم في 8 مباريات فقط بسبب تعرضه للإصابة في بداية الموسم وخلالهم تمكن من صناعة خمسة أهداف ولم يسجل أي هدف.

وينضم جوتا لقائمة الإصابات الطويلة التي تعرض لها لاعبي ليفربول بجانب لويس دياز وجويل ماتيب ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي وأليكس تشامبرلين.

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وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.