قائمة سموحة - عودة صديق أوجولا وظهور 6 صفقات جديدة أمام الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ سموحة قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويفتتح سموحة مشواره في الدوري المصري بمواجهة الزمالك غدا الأربعاء في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب.

وعاد صديق أوجولا إلى قائمة سموحة بعد انتهاء أزمته مع الفريق نهاية الموسم الماضي، والتي غاب على إثرها عن آخر 4 مباريات من المسابقة.

وانضم صديق أوجولا إلى منتخب نيجيريا الأول لأور مرة قبل ساعات حسبما علم FilGoal.com بعدما وصله استدعاء رسمي. (طالع التفاصيل)

القائمة ضمت 6 صفقات جديدة، وهم أحمد السعدني، ومحمود شبانة، وأحمد شوشة، ورضا البرجيجي، وبنجامين بواتينج، ودوكو دودو من الصفقات الجديدة.

وغاب محمود الملك، وأحمد عبد العزيز، وأحمد عبد الحي، ومحمود رشيد، وإسلام كانو، ومحمود عصام، ومصطفى الخواجة، وأحمد مصطفى، وأحمد حسين من بين المنضمين حديثا، بجانب جونيور أجايي الذي تعرض لإصابة طويلة سيغيب بسببها لعدة أشهر.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد السعدني.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - شريف رضا - محمود الملك - أحمد شوشة - أحمد حكم - محمود شبانة - مؤمن عب دربه.

خط الوسط: طارق علاء - إبراهيم عواد - أحمد مصطفى- محمد باسم رشيد - محمد نادي - محمد مكرونة - حسين فيصل - الصباحي عماد.

خط الهجوم: أبوبكر ليادي - صديق أوجولا - رضا البرجيجي - إليا سيلا - دوكو دودو - بنجامين بواتنج.

وأنهى سموحة موسمه الماضي في المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

وتعاقد سموحة مع طارق العشري لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلفا لـ عبد الحميد بسيوني.