قائمة سموحة - عودة صديق أوجولا وظهور 6 صفقات جديدة أمام الزمالك

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ سموحة قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويفتتح سموحة مشواره في الدوري المصري بمواجهة الزمالك غدا الأربعاء في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب.

وعاد صديق أوجولا إلى قائمة سموحة بعد انتهاء أزمته مع الفريق نهاية الموسم الماضي، والتي غاب على إثرها عن آخر 4 مباريات من المسابقة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - منتخب نيجيريا يستدعي جناح سموحة لمواجهة كوستاريكا 24 لاعبا بمعسكر سموحة لمواجهة الزمالك في افتتاح الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق رئيس سموحة: طلبنا كريم الدبيس من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق مع الأحمر

وانضم صديق أوجولا إلى منتخب نيجيريا الأول لأور مرة قبل ساعات حسبما علم FilGoal.com بعدما وصله استدعاء رسمي. (طالع التفاصيل)

القائمة ضمت 6 صفقات جديدة، وهم أحمد السعدني، ومحمود شبانة، وأحمد شوشة، ورضا البرجيجي، وبنجامين بواتينج، ودوكو دودو من الصفقات الجديدة.

وغاب محمود الملك، وأحمد عبد العزيز، وأحمد عبد الحي، ومحمود رشيد، وإسلام كانو، ومحمود عصام، ومصطفى الخواجة، وأحمد مصطفى، وأحمد حسين من بين المنضمين حديثا، بجانب جونيور أجايي الذي تعرض لإصابة طويلة سيغيب بسببها لعدة أشهر.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد السعدني.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - شريف رضا - محمود الملك - أحمد شوشة - أحمد حكم - محمود شبانة - مؤمن عب دربه.

خط الوسط: طارق علاء - إبراهيم عواد - أحمد مصطفى- محمد باسم رشيد - محمد نادي - محمد مكرونة - حسين فيصل - الصباحي عماد.

خط الهجوم: أبوبكر ليادي - صديق أوجولا - رضا البرجيجي - إليا سيلا - دوكو دودو - بنجامين بواتنج.

وأنهى سموحة موسمه الماضي في المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

وتعاقد سموحة مع طارق العشري لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلفا لـ عبد الحميد بسيوني.

سموحة الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري رأسية أموتو تؤمّن فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري المصري مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) فاركو.. هدف غير محتسب 3 أيام مشتركة.. مواعيد مباريات كأس الرابطة وقت كأس العالم
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي ضد مضر 7 دقيقة | كرة يد
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد 9 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو 23 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر يونايتد ويمنحه مهلة للرد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا 54 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك