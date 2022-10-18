خبر في الجول - منتخب نيجيريا يستدعي جناح سموحة لمواجهة كوستاريكا
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 15:52
كتب : حامد وجدي
تلقى صديق أوجولا لاعب سموحة استدعاءً رسميا للانضمام لمنتخب نيجيريا لمواجهة كوستاريكا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل.
وأرسل الاتحاد النيجيري طلبا من نادي سموحة لأن يكون اللاعب جاهزا للقاء كوستاريكا في العاشر من نوفمبر المقبل بـ سان خوسيه بـ كوستاريكا.
ويخوض منتخب نيجيريا مواجهة ودية أخرى ضد البرتغال قبل بدء كأس العالم 2022.
وفقد النسور الخضر فرصة التأهل لكأس العالم بخسارة الملحق لصالح غانا.
وخاض الجناح النيجيري 28 مباراة الموسم الماضي بقميص سموحة سجل 10 أهداف وصنع 3 في الدوري والكأس في أول مواسمه مع الفريق السكندري.
وانتقل أوجولا قادما من شوتنج ستارز النيجيري في صفقة انتقال حر عام 2021.
ويستهل سموحة مشواره في الدوري بمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.
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