خبر في الجول - منتخب نيجيريا يستدعي جناح سموحة لمواجهة كوستاريكا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 15:52

كتب : حامد وجدي

صديق أوجولا - سموحة

تلقى صديق أوجولا لاعب سموحة استدعاءً رسميا للانضمام لمنتخب نيجيريا لمواجهة كوستاريكا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل.

وأرسل الاتحاد النيجيري طلبا من نادي سموحة لأن يكون اللاعب جاهزا للقاء كوستاريكا في العاشر من نوفمبر المقبل بـ سان خوسيه بـ كوستاريكا.

ويخوض منتخب نيجيريا مواجهة ودية أخرى ضد البرتغال قبل بدء كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة:
24 لاعبا بمعسكر سموحة لمواجهة الزمالك في افتتاح الدوري رئيس سموحة: طلبنا كريم الدبيس من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق مع الأحمر الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

وفقد النسور الخضر فرصة التأهل لكأس العالم بخسارة الملحق لصالح غانا.

وخاض الجناح النيجيري 28 مباراة الموسم الماضي بقميص سموحة سجل 10 أهداف وصنع 3 في الدوري والكأس في أول مواسمه مع الفريق السكندري.

وانتقل أوجولا قادما من شوتنج ستارز النيجيري في صفقة انتقال حر عام 2021.

ويستهل سموحة مشواره في الدوري بمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.

صديق إوجولا سموحة منتخب نيجيريا
نرشح لكم
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري رأسية أموتو تؤمّن فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري المصري مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) فاركو.. هدف غير محتسب 3 أيام مشتركة.. مواعيد مباريات كأس الرابطة وقت كأس العالم
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي ضد مضر 7 دقيقة | كرة يد
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد 9 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو 23 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر يونايتد ويمنحه مهلة للرد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا 54 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك