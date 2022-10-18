كلوب: سأقود ليفربول أمام وست هام من الملعب وليس من المدرجات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه سيقود فريقه أمام وست هام يونايتد من الملعب وليس من المدرجات.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بعد أيام من طرد كلوب خلال لقاء مانشستر سيتي وخروج تقارير تفيد بإيقافه لمباراة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أعتقد أنني سأقود الفريق بشكل طبيعي يوم الأربعاء، لأنه لم يحدث شيء حتى الآن ولا أعتقد أن شيئا ما سيحدث قبل ساعات قليلة من المباراة".

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وأضاف "كان يجب أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف، وعادة ما أفعل ذلك، لكنني لم أستطع التحكم في أعصابي في هذا الموقف".

وتابع "لست سعيدا بما حدث، لكني جلست مع الحكم أنتوني تايلور في مكتبه بعد المباراة وأجريت محادثة هادئة تماما حول المواجهة".

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن قرار إيقاف كلوب من عدمه سيتحدد بعد وصول التقرير الكامل من أنتوني تايلور للجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عن أهمية الاستمرار في تحقيق الانتصارات عقب الفوز على مانشستر سيتي قائلا "عندما تبدأ الموسم بشكل سيئ كما بدأنا فهناك لحظة في الموسم تقول فيها من الآن فصاعدا كل المباريات ​​نهائيات".

"لقد أدركنا ذلك قبل أسابيع قليلة. نحن نحترم وست هام كثيرا، تسببوا لنا في الكثير من المشاكل. لديهم لاعبون متميزون حقا".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

فيما يحتل وست هام المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.

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