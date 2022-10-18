سكاي: الإصابة تبعد مهاجم نيوكاسل لشهرين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 13:43

كتب : FilGoal

هدف ألميرون مع نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية غياب السويدي أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل عن فريقه لمدة شهرين آخرين بسبب الإصابة.

وتعرض إيزاك للإصابة خلال مشاركته مع السويد أمام النرويج دوري الأمم الأوروبية سبتمبر الماضي، قبل أن يتعرض لانتكاسة في مرحلة تعافيه.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل للصحفيين: "لا أعتقد أننا سنرى إيزاك مرة أخرى قبل كأس العالم".

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وأضاف "لسوء الحظ تعرض إيزاك لانتكاسة في فخذه".

وأوضحت سكاي سبورتس أن غياب إيزاك سيستمر لشهرين، مما يعني عودته عقب نهاية كأس العالم في ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب السويد لن يشارك في مونديال 2022.

البالغ من العمر 23 عاما انضم لنيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 3 مباريات وسجل هدفين.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

أليكساندر إيزاك نيوكاسل
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