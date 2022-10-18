قرعة الكونفدرالية – تعرف على منافسي فيوتشر وبيراميدز في الدور التمهيدي الإضافي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهات قوية لفريقي فيوتشر وبيراميدز ممثلا مصر.

وستقام مواجهات الذهاب في الثاني من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في التاسع من نفس الشهر.

تعرف على نتائج القرعة كاملة من هنـــــــــــــــــا.

ويلتقي فيوتشر مع بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

وتفوق فيوتشر في مشواره على بول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين.

ثم فاز على كالون السيراليوني في الدور التمهيدي الثاني بالفوز 5-0 في مجموع المباراتين.

بينما ودع بريميرو دي أجوستو دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من سيبما التنزاني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويشارك الفريق الأنجولي في الكونفدرالية للمرة الرابعة في تاريخه كان آخرها 2011.

وأنهى الفريق وصيفا في الدوري الأنجولي بترو أتليتكو.

بينما يلتقي بيراميدز مع نيليجك النيجري.

وبدأ فيوتشر مشواره القاري بالفوز على هلال الساحل بنتيجة 9-0 في مجموع المباراتين.

بينما خسر بطل النيجر أمام الرجاء المغربي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وتوج الفريق بلقب الدوري في بلاده لأول مرة، ويشارك للمرة الثانية في الكونفدرالية الإفريقية بعد نسخة 2014.