مران الأهلي - تقسيمة قوية بين 4 فرق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

واصل الأهلي استعداداته لبداية مشواره في الدوري المصري بخوض تدريبات بدنية مكثفة ومتنوعة مع بداية المران الجماعي.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي على ملعب برج العرب غدا الأربعاء في الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية استمرت 30 دقيقة تحت قيادة أندرياس أندويا مدرب الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وقسّم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جميع اللاعبين إلى أربع فرق خاضت فيما بينها تقسيمة قوية في ختام فقرات مران الأهلي.

كما حرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإسماعيلي غدا.

وخاض رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية متنوعة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق على هامش المران الجماعي.

واحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، قبل انطلاق المران.

وتفوق الأهلي على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ليحجز مقعده في دور المجموعات من دوري الأبطال.