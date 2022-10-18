مدافع ليفربول: علينا ألا ننجرف وراء نشوة الانتصار على سيتي

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن فريقه يجب عليه ألا ينجرف خلف نشوة الانتصار الثمين على مانشستر سيتي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا رائعين أمام مانشستر سيتي ولكننا بحاجة إلى الاستمرارية".

وأضاف الاسكتلندي "حققنا فوزا كبيرا ضد فريق لا يصدق وضعنا تحت ضغط كبير".

وتابع "علينا الاستفادة من هذا الفوز ومن المهم ألا ننجرف وراء نشوة الانتصار على سيتي".

وأكمل "علينا أن نستمر في فعل ذلك. هذا ما بنينا عليه نجاحنا في الماضي، أن نكون جيدين باستمرار، ونحقق الفوز باستمرار، وعندما لا نلعب بشكل جيد، نظل قادرين على تحقيق النتائج الجيدة".

وأردف "لم نقم بذلك هذا الموسم، ولهذا السبب نحن في الوضع الذي نحن عليه الآن".

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ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.