مرتضى منصور: البطل لا يخاف.. وهذا سبب عدم حضور مؤتمر الصفقات

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب عدم حضوره لمؤتمر الصفقات، وعلق على قرعة الدوري.

أمير مرتضى يقدّم الصفقات الجديدة.. ويكشف طلب صبحي وموقف دونجا

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته في يوتيوب: "لم أحضر مؤتمر الصفقات لكي يأخذ كل شخص حقه خصوصا أمير الذي بذل جهدا كبيرا في ذلك".

وواصل "لو ذهبت كنت سأخطف الأضواء ولم أرد ذلك، هناك من بذل جهدا كبيرا ويستحق ذلك".

واستطرد "سنلعب مواجهة سموحة على ملعب المقاولون العرب لأن الإصلاحات في استاد القاهرة لم تنته بعد".

ويبدأ الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل.

واستكمل "القرعة صعبة ولكن البطل لا يخاف، بالعكس عندما نلعب المباريات الصعبة ونفوز بها فإن الأمور تصبح أسهل".

واستطرد "أجلس مع مسؤولين كبار في الدولة بشكل يومي لكي يتم زيادة عدد الجماهير وهو ما حدث، الأمر في يد الجماهير عندما يكون هناك التزام كامل ستزداد الأعداد".

وأتم "هل تتذكرون الحديث عن الصفقات؟ كل كلمة قلتها كنت صادقا فيها، تعاقدنا مع أفضل لاعبين داخل وخارج مصر".