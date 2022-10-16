أمير مرتضى يقدّم الصفقات الجديدة.. ويكشف طلب صبحي وموقف دونجا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 13:07

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

من وقائع مؤتمر تقديم الزمالك لصفقاته الجديدة

قدّم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك صفقات الفريق الجديدة ضمن تدعيمات النادي للموسم الجديد.

وضم الزمالك تسع صفقات جديدة وهم المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي بالإضافة لإعادة محمد صبحي من الإعارة.

وقال أمير مرتضى في المؤتمر الصحفي: "كان من المفترض عقد مؤتمر تقديم الصفقات من قبل ولكن لظروف الموسم وكونه متلاحما منذ العام الماضي والصفقات تشارك في بعض المباريات، ولكن كما وعدنا أن يقام المؤتمر بالشكل الذي يليق بنادي الزمالك".

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وأوضح "حدثت شراكة بين إدارة الكرة والمدير الفني لأن لا يوجد أحد يعمل بمفرده، وفيريرا دائما ما يقول أننا فريق جماعي ولا يوجد مسمى أنا في عملنا".

وأضاف أمير "ركزنا على تنفيذ الاحتياجات وحدث مستجدات بسبب ظهور اللاعبين الشباب بشكل قوي، وكان هناك كواليس في الصفقات وأهمها فترة إيقاف القيد".

وشدد "أهم شيء كان الحفاظ على الفريق وليس الحديث عن احتياجات الفريق وسط الموسم، الأهم هو خلق الدافع للاعبين في القائمة للحفاظ على تركيزه، وكل لاعب مصيره في يده".

وكشف المشرف العام على الكرة "كان لدينا هدف أكبر من الصفقات وهو أن نحارب على الدوري والكأس ونجحنا في تحقيق المطلوب بجانب الحفاظ على اللاعبين ووضع نظام للفريق وتقديم شباب واعد (اترموا في النار) بخوض 16 أو 17 مباراة وأصبحوا مؤثرين".

وواصل "اعتبر اللاعبين الشباب ليسوا من فريق الشباب ولكن لاعبين فريق أول، والمعادلة كانت صعبة بالحفاظ على الجيل الحالي مع تجديد دماء الفريق بصفقات قوية، الزمالك فاز بلاعبين وبطولات ومدير فني".

وعن التدعيمات قال أمير: "صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية انتهت بتنفيذ كل مطالب المدير الفني، وسننتظر في يناير لنرى شكل الفريق وتحقيق بعض المطالب الأخرى إن احتجنا لذلك، وفضلنا حسم الصفقات في الصيف حتى لا ندخل في حسابات مختلفة".

وبالحديث عن موعد عودة دونجا أوضح "دونجا يواصل التأهيل حاليا في قطر وقريب جدا من العودة، وسيعود للفريق قبل الموعد المحدد له للتعافي".

واختتم أمير حديثه بالكشف عن تواصل محمد صبحي معه قائلا: "طلب مني العودة إلى الزمالك وقال لي كل ما أريده أن أتدرب وشاهدوني، صبحي عاد إلى بيته مجددا وسيصبح حارس مصر والزمالك قريبا ومنذ قدومه في 2019 والجميع يتنبأ له بمستقبل باهر".

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