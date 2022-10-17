الداخلية لـ في الجول: نواجه الأهلي في استاد السويس الجديد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 23:38

كتب : حامد وجدي

فريق الداخلية

كشف عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية والمدير التنفيذي عن لعب الفريق أول مباراة له في الدوري على ملعب السويس الجديد.

وقال الدسوقي لـFilGoal.com: "أول مباراة على ملعب الفريق ضد طلائع الجيش ستكون في ملعب السويس الجديد".

وأضاف "في الجولة الثانية سنخرج لمواجهة الاتحاد السكندري، وثاني مباريات الفريق على ملعبه في الجولة الثالثة ستكون ضد الأهلي وسنلعبها بملعب السويس الجديد أيضا".

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وأتم تصريحاته "بعد ذلك سيحصل الفريق على الموافقات الأمنية الخاصة بخوض مبارياته في الدوري على ملعب الشرطة في العباسية".

ويلعب الداخلية ضد طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري.

وعاد الداخلية للدوري المصري بعد 3 مواسم من الغياب، وصعد رفقة كل من أسوان وحرس الحدود.

الداخلية الدوري المصري الأهلي
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