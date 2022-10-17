تليجراف: بوكيتينو المرشح الأول لتدريب أستون فيلا بدلا من جيرارد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يسعى نادي أستون فيلا لاقناع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان بالموافقة على تدريب الفريق الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن أستون فيلا يقترب من إقالة جيرارد في حالة تعثر الفريق في إحدى المباريات المقبلة.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة فولام ثم برينتفورد خلال أيام قليلة في الدوري الإنجليزي، وإذا لم يحقق الفريق الفوز في المواجهتين سيقرر النادي إقالة جيرارد.

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وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المصري ناصيف ساوريس الشريك الأكبر في ملكية نادي أستون فيلا رفقة ويس إيدنز شريكه في النادي، وكريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي، ويوهان لانج المدير الرياضي يرغبون بشكل كبير في تعيين بوكيتينو مدربا للفريق.

وأضافت الصحيفة أن أستون فيلا سيواجه صعوبة في محاولة إقناع بوكيتينو بتدريب الفريق، لأنه يرغب في تولي تدريب أحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة عدم موافقة بوكيتينو على تدريب أستون فيلا، ستحول إدارة النادي تفكيرها نحو توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي.

ثم من بعده سيأتي أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لأرسنال وفياريال.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد مرور 10 جولات.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي بوكيتينو
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