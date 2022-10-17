كرة يد - موعد مباراة الأهلي أمام مضر في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

يستعد فريق كرة اليد في النادي الأهلي لبداية منافسة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

ويبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة مضر السعودي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

أخبار متعلقة:
حسام البدري يعتزم الرحيل عن وفاق سطيف بعيدا عن الكرة الذهبية.. ثيو هيرنانديز يفوز بجائزة في الدوري الإيطالي مفاجآت في النهاية ومركز صلاح.. ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لموسم 21-22 بالتزامن مع كأس العالم.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 6:45 مساء.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

وبجانب ذلك، ستذاع البطولة على فناتي الشارقة سبورت والسعودية الرياضية المفتوحة.

ويعود الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في عام 2015.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

موعد مباراة الأهلي كأس العالم للأندية كرة يد سوبر جلوب
نرشح لكم
وثائقي في الجول - ثريا محمد وابتسامة الالتئام.. رحلة الانتفاض من تحت أنقاض الصليبي كرة يد - أون تايم سبورتس تعلن الحصول على حقوق إذاعة كأس سوبر جلوب كرة يد - الأهلي يعلن مشاركته في كأس السوبر الإفريقي بجانب الزمالك وممثلي تونس كرة سلة - تعديل بـ جدول مباريات موسم الرجال بسبب تأجيل تصفيات إفريقيا كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. ومشوار الفريق اسكواش - عودة علي فرج إلى قمة التصنيف.. ونور الشربيني في المركز الثاني كرة يد - بعثة الأهلي تصل إلى السعودية استعدادا لخوض كأس العالم للأندية كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفتي بورتوريكو إلى مصر
أخر الأخبار
بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري 11 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال 13 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة: عدت لحالتي في مباراة الكلاسيكو.. وهذه حقيقة الرسالة السياسية 14 دقيقة | الدوري الإسباني
ماني يتحدث عن حظوظ السنغال في كأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاق سطيف: رحيل البدري من المستحيلات.. والأمور ستعود لمجاريها 28 دقيقة | الوطن العربي
تذكرتي: الحجز في الدوري حتى 4 تذاكر.. وهذه حقيقة مشكلة الموقع التقنية 34 دقيقة | الكرة المصرية
هل يستغل ميلان حفل الكرة الذهبية لتجديد عقد لياو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى منصور: البطل لا يخاف.. وهذا سبب عدم حضور مؤتمر الصفقات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك