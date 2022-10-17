كرة يد - موعد مباراة الأهلي أمام مضر في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد فريق كرة اليد في النادي الأهلي لبداية منافسة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

ويبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة مضر السعودي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 6:45 مساء.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

وبجانب ذلك، ستذاع البطولة على فناتي الشارقة سبورت والسعودية الرياضية المفتوحة.

ويعود الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في عام 2015.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.