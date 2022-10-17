حفل الكرة الذهبية - صلاح في المركز الخامس لأفضل لاعب في العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول مركز محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية لموسم 2021-2022.

وتواجد محمد صلاح في المركز الخامس.

ويعد أعلى مركز لصلاح قبل هذا الموسم في 2019 عندما اتحل المركز الخامس.

وتواجد صلاح في المركز السابع للعام الماضي.

صلاح شارك في 51 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 16 آخرين.

وحصد صلاح لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي أن ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.