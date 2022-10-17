نيوكاسل يعلن ضم أمادو ديالو

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع أمادو ديالو للانضمام إلى الفريق تحت 21 عاما خلال الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى أكاديمية نيوكاسل حتى نهاية الموسم.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي: "أولاً، أود أن أقول شكراً للنادي لمنحي فرصة أن أصبح لاعبًا في نيوكاسل. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وسأفعل ذلك. نتطلع إلى اللعب ومساعدة الفريق".

✍️ #NUFC have completed the signing of teenage winger Amadou Diallo. The 19-year-old will link up with United's U21 squad for the remainder of the 2022/23 campaign. Welcome, Amadou! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2022

وأضاف "منذ اليوم الأول، كان اللاعبون والموظفون جيدين معي وساعدوني على الاستقرار بسرعة حتى جعل كل شيء آخر أسهل".

وتابع "أنا أتطلع حقًا للبدء في مساعدة الفريق والعمل الجاد لتحقيق أهدافنا كفريق لهذا الموسم".

وأضاف ستيف هاربر، مدير أكاديمية نيوكاسل يونايتد: "يسعدنا انضمام أمادو إلينا حتى نهاية الموسم.

"لقد كان أداؤه جيدًا خلال فترة التجربة الممتدة وتوقيعه يمنحنا خيارات متزايدة في مناطق واسعة في مجموعة أقل من 21 عامًا."

ومثّل ديالو منتخب إنجلترا في أكثر فئة عمرية وآخرهم تحت 17 عاما.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة إيفرتون الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.