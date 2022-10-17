نيوكاسل يعلن ضم أمادو ديالو

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

أمادو ديالو

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع أمادو ديالو للانضمام إلى الفريق تحت 21 عاما خلال الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى أكاديمية نيوكاسل حتى نهاية الموسم.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي: "أولاً، أود أن أقول شكراً للنادي لمنحي فرصة أن أصبح لاعبًا في نيوكاسل. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وسأفعل ذلك. نتطلع إلى اللعب ومساعدة الفريق".

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وأضاف "منذ اليوم الأول، كان اللاعبون والموظفون جيدين معي وساعدوني على الاستقرار بسرعة حتى جعل كل شيء آخر أسهل".

وتابع "أنا أتطلع حقًا للبدء في مساعدة الفريق والعمل الجاد لتحقيق أهدافنا كفريق لهذا الموسم".

وأضاف ستيف هاربر، مدير أكاديمية نيوكاسل يونايتد: "يسعدنا انضمام أمادو إلينا حتى نهاية الموسم.

"لقد كان أداؤه جيدًا خلال فترة التجربة الممتدة وتوقيعه يمنحنا خيارات متزايدة في مناطق واسعة في مجموعة أقل من 21 عامًا."

ومثّل ديالو منتخب إنجلترا في أكثر فئة عمرية وآخرهم تحت 17 عاما.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة إيفرتون الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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