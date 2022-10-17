إيفونا على رأس قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد في افتتاح الدوري

انضم ماليك إيفونا إلى قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري.

ويلعب أسوان ضد الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب أسوان.

واختار ربيع ياسين المدير الفني لنادي أسوان 21 لاعبا في قائمة فريقه لهذه المباراة.

وجاءت قائمة أسوان كالآتي:

المرمى: خالد وليد – عمرو حسام – إسلام سليمان

الدفاع: علي فتحي – الحسيني سمير – ميدو مصطفى – إسلام صلاح – محمد عطوة – أحمد كاستيلو – محمود نعيم – أحمد دحروج

الوسط: مصطفى عبد الرسول – محمد ناجي جدو – عماد فتحي – أحمد خالد – أحمد حمودي – مصطفى عناني

الهجوم: ماليك إيفونا – محمد حمدي زكي – أحمد بلحاج – ديلسون كاموني