دي خيا: مانشستر يونايتد جائع

أبدى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد اعتقاده أن الفريق اكتشف عقلية فوز جديدة تحت قيادة المدرب الحالي إريك تين هاج.

وقال دي خيا في تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "نحن نلعب بشكل أفضل ونفوز ببعض المباريات الصعبة ونحتفظ بنظافة الشباك".

وأضاف "هذا مهم للغاية بالنسبة لنا. اللاعبون يريدون ذلك أكثر، نحن جائعون وهذه إشارة جيدة، لذلك يجب أن نواصل العمل والقتال معا".

وتابع "عملنا الرئيسي هو الوصول إلى الألقاب والقتال عليها. فزت بالفعل ببعضها هنا وكان شعورا رائعا لنا وللجماهير".

واختتم "هذا ما نحاول فعله. نحاول التحسن لنصبح فريقا جيدا يمكنه القتال على الألقاب الكبرى".

ويبحث مانشستر يونايتد عن العودة إلى طريق الألقاب مرة أخرى، بعد موسم أخير كارثي انتهى بأقل مجموع نقاط لمانشستر يونايتد في حقبة الدوري الممتاز.

وأتى إريك تين هاج في بداية الموسم الحالي، ورغم البداية السيئة بخسارتين أمام برايتون وبرينتفورد، إلا أنه نجح في الفوز على ليفربول وساوثامبتون وليستر وأرسنال.

وبعد خسارة في الدربي أمام مانشستر سيتي وفوز على إيفرتون و تعادل مع نيوكاسل يونايتد، يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس الآن في ترتيب الدوري.