يواجه تهما أبرزها الاغتصاب.. احتجاز جرينوود حتى نوفمبر المقبل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

تم القبض على ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد ووضعه في الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام المحكمة واتهامه بمحاولة الاغتصاب.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في محكمة مانشستر اليوم -الإثنين- ويواجه اتهامات أخرى بالاعتداء والسلوك القهري.

وتتعلق الاتهامات الثلاثة بنفس المرأة، صديقته السابقة التي اتهمته بالاعتداء عليها.

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وسيقضي جرينوود أكثر من شهر في الحبس الاحتياطي بعد أن رفض القاضي إخلاء سبيلة بكفالة.

وسيظهر المهاجم مرة أخرى أمام المحكمة في 21 نوفمبر المقبل.

وتم القبض على جرينوود للمرة الأولى في يناير الماضي بعد اتهامات من صديقته التي نشرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخرج في المرة الأولى بكفالة، ولكن تم القبض عليه مرة أخرى يوم السبت الماضي بسبب خرق شروط إطلاق السراح المؤقت.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الجاري، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب، وتم إزالته من لعبة فيفا 22.

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