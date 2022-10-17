فابينيو يتحدث عن هدف صلاح الاستثنائي ضد سيتي

يرى فابينيو لاعب وسط ليفربول أن المباريات الصعبة مثل مواجهة مانشستر سيتي تحتاج إلى تسجيل أهداف استثنائية مثل الذي سجله محمد صلاح.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال فابينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "خلقنا بعض الفرص الجيدة للتسجيل وفي النهاية سجلنا، بعد تمريرة رائعة من أليسون إلى صلاح الذي أحرز هدفا رائعا".

وأكمل "الهدف الذي سجله صلاح لم يكن هدفا عاديا، وهي ليست المرة الأولى التي نسجل فيها هدفا مثل هذا، من أليسون إلى صلاح".

وأضاف "لقد سجلنا مرتين بهذه الطريقة من قبل، لكن في بعض الأحيان في مباراة كهذه، تحتاج إلى هدف لا ينسى وهذا ما حدث".

وأتم "أنا سعيد بتحقيق هذا الفوز وبتسجيل صلاح للأهداف في الدوري مرة أخرى".

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ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.