جوارديولا: الدفاع أمام صلاح صعب للغاية في هذه الحالة

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بصعوبة التعامل مع محمد صلاح نجم ليفربول على المستوى الدفاعي، وهو ما كلف فريقه أول خسارة في الموسم.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد اهتزت شباكنا بسبب خطأ وعدم التركيز في التمريرات".

وأضاف "لقد مرر أليسون الكرة، ولم يركض كيفن دي بروين سريعا للدفاع، ثم خسر جواو كانسيلو صراعه الفردي مع صلاح".

وأكمل المدرب الإسباني "الدفاع أمام صلاح صعب للغاية في مثل هذه الحالات، مع الطريقة التي يستخدم بها جسده".

وتابع "يجب أن نتعلم مما حدث من أجل المباريات الصعبة التي تنتظرنا في المستقبل ضد ليفربول، لكن الشجاعة التي أظهرناها كانت رائعة".

وواصل "خسرنا لأننا ارتكبنا خطأ ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لقد لعبوا 3 نهائيات في دوري أبطال أوروبا في السنوات الخمس الماضية، ليفربول فريق استثنائي وأنا معجب به كثيرا".

وأتم بيب "المباراة كانت متكافئة وكانت الأجواء في ملعب أنفيلد هادئة حتى هز صلاح الشباك فاشتعل الملعب وأصبحت المباراة صعبة جدا علينا".

video:1

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.