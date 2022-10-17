الكشف عن جدول سيدات وادي دجلة في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

وادي دجلة للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مباريات النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ويشارك وادي دجلة من مصر في منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل.

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وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ويقع وادي دجلة في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للسيدات بجوار أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبايلسا كوينز النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وجاء جدول مباريات وادي دجلة كالآتي:

وادي دجلة × مازيمبي (31 أكتوبر الساعة 6 مساء)

وداي دجلة × صنداونز (3 نوفمبر الساعة 6 مساء)

وادي دجلة × بايلسا كوينز (6 نوفمبر الساعة 9 مساء)

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نصف نهائي البطولة.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم 9 نوفمبر بينما النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.

وادي دجلة سيدات كرة قدم دوري أبطال إفريقيا
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