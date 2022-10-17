يوفنتوس يوضح إصابة مدافعه ومدة غيابه

كشف نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة مدافعه جيلسون بريمر ومدة غيابه.

وأصيب بريمر خلال مباراة دربي ديلا مولي ضد تورينو ضمن الجولة 10 من الدوري الإيطالي.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "خضع بريمر لفحوصات طبية في مركز يوفنتوس الطبي والتي أظهرت إصابته على العضلة الضامة".

وأضاف البيان "يحتاج اللاعب لمدة 20 يوما من أجل التعافي الكامل".

وانتصر يوفنتوس على تورينو بنتيجة 1-0، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وواصل يوفنتوس تعزيز سجله ضد تورينو، إذا لم يخسر البيانكونيري سوى مرة واحدة من التورو خلال آخر 33 مواجهة.

ولم يستطع تورينو الحفاظ على نظافة شباكه ضد يوفنتوس منذ فبراير 2008، واستقبل منذ ذلك الحين 41 هدفا بعد هدف فلاهوفيتش.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز السابع.

بينما تلقى تورينو هزيمته الرابعة خلال آخر 5 مباريات، وتوقف رصيد الجرانتا عند 11 نقطة.

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