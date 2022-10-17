جوندوجان يتحدث عن هدف صلاح وفرصته الخطيرة

يرى إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه عوقب أمام ليفربول بسبب عدم استغلال إهدار محمد صلاح لفرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كلنا نشعر بالإحباط، بكل تأكيد".

وأضاف "نحن سمحنا لهم بخلق العديد من الفرص السهلة والممكنة للتسجيل، كنا محظوظين في فرصة صلاح الأولى الخطيرة، والثانية نجح في تحويلها إلى هدف".

ليفربول خلق 13 فرصة رغم أن فريق بيب جوارديولا استحوذ على الكرة بنسبة 64٪ وسدد 16 تسديدة.

جوندوجان أوضح أن المباراة تعد من أكثر المباريات الممتعة في كرة القدم، إذ قال "هذان هما أفضل فريقين في إنجلترا، ربما الأفضل في أوروبا في السنوات الأخيرة".

وتابع البالغ من العمر 31 عاما "بالطبع كانت مباراة قوية وصعبة بسبب الحشد الجماهيري في ملعب أنفيلد".

وأتم "الجميع كان يعلم أنها ستكون مباراة ممتعة، لكن لسوء الحظ لم تكن النتيجة في صالحنا".

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ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.