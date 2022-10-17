ضربة جديدة لهجوم ليفربول.. ذا أثليتك: شكوك حول لحاق جوتا بـ كأس العالم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

هدف ديوجو جوتا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن آخر مستجدات إصابة ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

ليفربول

أورنيستين أشار إلى أن جوتا سيخض لفحوصات أولية اليوم ولكن داخل النادي يخشون أن تكون الإصابة أكثر خطورة من المتوقع.

وشدد صحفي ذا أثليتك على أن مشاركة جوتا مع البرتغال في كأس العالم أصبحت في محل شك.

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جوتا كان قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مواجهة ليفربول مع مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وفي الدقائق الأخيرة مرر جوتا الكرة بصعوبة تحو داروين نونيز في وضعية غير اتجاهها جسده بشكل سريع مما تسبب في وقوعه على الأرض ليخرج على من الملعب محمولا.

جوتا شارك مع ليفربول منذ بداية الموسم في 8 مباريات فقط بسبب تعرضه للإصابة في بداية الموسم وخلالهم تمكن من صناعة خمسة أهداف ولم يسجل أي هدف.

وينضم جوتا لقائمة الإصابات الطويلة التي تعرض لها لاعبي ليفربول بجانب لويس دياز وجويل ماتيب.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ديوجو جوتا ليفربول كأس العالم 2022
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