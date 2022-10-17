ماني يعلق على إسقاط ليفربول لمانشستر سيتي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

ساديو ماني يوقع لـ بايرن ميونخ

علق ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ على فوز فريقه السابق ليفربول على غريمه مانشستر سيتي، وشدد على ثقته في عودة ليفربول للقمة قريبا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماني لجريدة بيلد: "أنا سعيد جدا بلاعبي ليفربول الذين تغلبوا على سيتي".

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وأضاف "لم أستطع مشاهدة اللقاء لأننا كنا في الحافلة في طريقنا لخوض مباراة فرايبورج".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين والمدرب يورجن كلوب أنهم سيعودون إلى القمة".

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

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الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.

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