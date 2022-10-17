بعد 8 سنوات.. جاياردو يودع ريفر بليت بالدموع

خاض مارسيلو جاياردو مباراته الأخيرة كمدرب لريفر بليت على ملعب مونيومينتال بعد 8 سنوات في تدريب الفريق.

جاياردو كان قد أعلم خلال مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي أنه سيرحل عن الفريق بنهاية عقده في شهر ديسمبر.

وقاد جاياردو مباراته الأخيرة أمام جماهير فريقه في عندما واجه روزاريو سينترال في الجولة الـ 26 من الدوري الأرجنتيني.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدفا واحد.

وعقب المباراة فوجئ المدرب بفيديو وداعي جهزه النادي لمدربه التاريخي لتوثيق فترة تدريبه للفريق ليبدأ جاياردو في البكاء تأثرا بوداع النادي كما بكى أكثر من لاعب أيضا لوداع المدرب.

وتحدث جاياردو عن وداع ريفر بليت قائلا: "بعيدا عن الحزن لدي سلام داخلي يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي، أنا فخور بالطريق الذي خضته لقد مررنا بتجارب رائعة خلال سنوات".

واستمر "لقد كرسنا الكثير من الوقت لنادينا لكن لكل شيء نهاية اعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء دورة قيمة وجميلة جدا".

وسيخوض جاياردو مباراته الأخيرة مع ريفر بليت أمام راسينج كلوب في الجولة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.

ويحتل ريفر بليت المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

صاحب الـ 45 عاما قاد ريفربليت منذ عام 2014 وخلالهم تمكن من تحقيق 9 بطولات

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.