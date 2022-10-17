بعد 8 سنوات.. جاياردو يودع ريفر بليت بالدموع

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

خاض مارسيلو جاياردو مباراته الأخيرة كمدرب لريفر بليت على ملعب مونيومينتال بعد 8 سنوات في تدريب الفريق.

جاياردو كان قد أعلم خلال مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي أنه سيرحل عن الفريق بنهاية عقده في شهر ديسمبر.

وقاد جاياردو مباراته الأخيرة أمام جماهير فريقه في عندما واجه روزاريو سينترال في الجولة الـ 26 من الدوري الأرجنتيني.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية قطر تستضيف منافسات كأس آسيا 2023 رئيس سموحة: طلبنا كريم الدبيس من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق مع الأحمر عضو إدارة المصري: إذا لم نحصل على الموافقة باللعب في السويس سنوافق على برج العرب

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدفا واحد.

وعقب المباراة فوجئ المدرب بفيديو وداعي جهزه النادي لمدربه التاريخي لتوثيق فترة تدريبه للفريق ليبدأ جاياردو في البكاء تأثرا بوداع النادي كما بكى أكثر من لاعب أيضا لوداع المدرب.

وتحدث جاياردو عن وداع ريفر بليت قائلا: "بعيدا عن الحزن لدي سلام داخلي يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي، أنا فخور بالطريق الذي خضته لقد مررنا بتجارب رائعة خلال سنوات".

واستمر "لقد كرسنا الكثير من الوقت لنادينا لكن لكل شيء نهاية اعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء دورة قيمة وجميلة جدا".

وسيخوض جاياردو مباراته الأخيرة مع ريفر بليت أمام راسينج كلوب في الجولة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.

ويحتل ريفر بليت المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

صاحب الـ 45 عاما قاد ريفربليت منذ عام 2014 وخلالهم تمكن من تحقيق 9 بطولات

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

ريفربليت مارسيلو جاياردو الدوري الأرجنتيني
نرشح لكم
إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي بعد 3000 يوم من المجد.. مارسيلو جاياردو يعلن نهاية مسيرته مع ريفر بليت روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله أبو ظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني لمدة 4 مواسم كونيمبول يعلن تطبيق تقنية الفيديو في جميع المسابقات القارية بدءا من الأدوار التمهيدية تقرير بوليفي: لجنة الانضباط تصف برونو سافيو بـ "المتمرد" تقارير: فيدال يشارك في نهائي كأس البرازيل رغم وفاة والده هيجواين: سيهتفون باسمك ثم يسبونك.. خسرت مختلف النهائيات وكنت من أهدر
أخر الأخبار
جوندوجان يتحدث عن هدف صلاح وفرصته الخطيرة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لهجوم ليفربول.. ذا أثليتك: شكوك حول لحاق جوتا بـ كأس العالم 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد منافسات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.. حفل الكرة الذهبية وروما ضد سامبدوريا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفتي بورتوريكو إلى مصر 40 دقيقة | رياضات أخرى
ماني يعلق على إسقاط ليفربول لمانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
قد يلحق بكأس العالم.. بايرن يعلن إصابة نجمه ساعة | قطر 2022
سلة - إيهاب أمين: نلوم أنفسنا أولا على خسارة البطولة العربية.. والحكم اعتذر لي قبل سفري ساعة | كرة سلة
بعد 8 سنوات.. جاياردو يودع ريفر بليت بالدموع ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 3 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك