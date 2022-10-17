7 مدربين أجانب مع انطلاق الموسم.. رقم قياسي في الدوري المصري؟

18 فريقا.. 18 مدربا واقفا على الخط من أجل نيل الجائزة الكبرى: التتويج بلقب الدوري المصري أو على أقل تقدير التواجد في المربع الذهبي المؤهل إلى البطولات الإفريقية.

وتفتتح أكثر من ثلث تلك الفرق حملتها في الدوري تحت قيادة أجنبية، بعضهم يتابع مهمته والآخر يبدأ مغامرة جديدة.

الأهلي أتى بـ مارسيل كولر على رأس الفريق بعدما رحل ريكاردو سواريش الذي لم يستمر كثيرا، وعاد خوان كارلوس جاريدو إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي.

ويستكشف الصربي زوران مانولوفيتش أجواء الدوري المصري مع الاتحاد السكندري فيما يعود القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو بتجربة جديدة في مصر مع غزل المحلة.

بينما يواصل الثنائي البرتغالي جوسفالدو فيريرا ونونو ألميدا، بجانب اليوناني تاكيس جونياس واجباتهم مع الزمالك وفاركو وبيراميدز على الترتيب.

ويشهد هذا الموسم تواجد أكبر عدد من المدربين الأجانب في الدوري المصري بالتساوي مع موسم 2019-2020.

دعنا نستعرض معا تاريخ المدربين غير المصريين على مدار المواسم الـ12 الماضيين:

موسم 2010-2011 | 3 مدربين أجانب

الإسماعيلي – الهولندي مارك فوتا

وادي دجلة – البلجيكي والتر مويس

إنبي – البلغاري ستوكيو ملادينوف

الاتحاد السكندري - كارلوس كابرال

دوري 2011-12 | 3 مدربين أجانب

الأهلي – البرتغالي مانويل جوزيه

الاتحاد السكندري – الإسباني خوان ماكيدا

وادي دجلة – البلجيكي والتر مويس

دوري 2012-2013 | صفر

لم يشهد ذلك الموسم تواجد مدربين أجانب.

دوري 2013-2014 | مدرب وحيد

الجونة – الألماني راينر تسوبيل

دوري 2014-2015 | 3 مدربين

الأهلي – الإسباني خوان كارلوس جاريدو

الجونة – الألماني راينر تسوبيل

الإسماعيلي – البرازيلي هيرون ريكاردو فيريرا

الزمالك خاض أول مباراة في الدوري أمام طلائع الجيش بالجولة الثالثة وكانت تحت قيادة حسام حسن، لكن الجولة الأولى أمام إنبي كانت مؤجلة وقادها جايمي باتشيكو في وقت لاحق.

دوري 2015 – 2016 | 3 مدربين

الزمالك – البرتغالي جوسفالدو فيريرا

الأهلي – البرتغالي جوزيه بيسيرو

الاتحاد السكندري - البلغاري ستويشكو ملادينوف

دوري 2016 – 2017 | مدربين

وادي دجلة – الفرنسي باتريس كارتيرون

سموحة – البرازيلي جورفان فييرا

دوري 2017-2018 | 3 مدربين

الزمالك – المونتينيجري نيبوشا جوفوفيتش

الإسماعيلي – الفرنسي سيباستيان ديسابر

سموحة – التشيكي فرانز ستراكا

دوري 2018 -2019 | 5 مدربين

الزمالك – كريستيان جروس

الأهلي – الفرنسي باتريس كارتيرون

وادي دجلة – اليوناني تاكيس جونياس

الإسماعيلي – الجزائري خير الدين مضوي

بيراميدو - ألبيرتو فالينتين

دوري 2019-2020 | 7 مدربين

هذا هو الموسم الوحيد الذي تساوى فيه عدد المدربين الأجانب مع عددهم في الموسم الحالي.

الأهلي – الفرنسي رينيه فايلر

الزمالك – الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو"

طلائع الجيش – البرازيلي سيرجيو فارياس

الإسماعيلي – الصربي ​ميودراج جيسك

الجونة – الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش

بيراميدز – الفرنسي سيباستيان ديسابر

وادي دجلة – اليوناني تاكيس جونياس

دوري 2020-2021 | 5 مدربين

الأهلي – الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

وادي دجلة – القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو

بيراميدز – الأرجنتيني رودولفو أروابارينا

الزمالك – البرتغالي جايمي باتشيكو

الإسماعيلي – البرازيلي هيرون ريكاردو فيريرا

دوري 2021-2022 | 3 مدربين

المصري – التونسي معين الشعباني

الزمالك – الفرنسي باتريس كارتيرون

الأهلي – الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني