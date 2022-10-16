لاعب المنستيري: كولر مدرب جيد.. وكل شيء كان صعبا علينا ضد الأهلي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - حسين الشحات

أشاد أنيس بن حتيره لاعب الاتحاد المنستيري التونسي بالأهلي ومديره الفني مارسيل كولر مؤكدا أن مواجهته كانت صعبة للغاية.

وتحدث بن حتيره لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الأهلي كان في حالة فنية وبدنية جيدة جدا ومواجهته كانت صعبة".

وعن أفضل لاعب في الأهلي قال: "نوعية اللاعبين لدى الأهلي الجيدة ولم أندهش من ذلك فهو دائما يمتلك لاعبين رائعين خاصة مع امتلاكهم لمدير فني جيد جدا".

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وواصل "وواجهت هذا المدرب عندما كنت ألعب في الدوري الألماني مع بوخوم وهو مدرب جيد ولكنني لا أعرف أسماء محددة".

وبسؤاله هل توقع أن يفوز فريقه على الأهلي في الإياب أجاب "كي أكون أمينا لم أتوقع أن نفوز على الأهلي لأن نوعية اللاعبين وطريقة الأداء وخاصة أنهم متقدمين بهدف على أرضنا، فمستوى الأهلي مرتفع جدا ونتيجة المباراة الأولى بالتأكيد أثرت علينا في الإياب".

وأكد "حاولنا أن نصل للتعادل حتى لكن الأمور كانت صعبة جدا خاصة مع الهدف المبكر للأهلي، وكان من الصعب أن نفوز عليه".

وعن المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا أتم بن حتيره تصريحاته قائلا: "الأهلي دائما واحد من المرشحين للفوز باللقب، فهو له صولات وجولات كبيرة جدا في البطولة وواجه فرق تونسية كبيرة بل وتوج بها في تونس، أعرف تاريخه جيدا ولا بد أن يكون مرشحا للفوز بها".

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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