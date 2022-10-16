تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

تحدد التصنيف الخاص بالأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل 15 فريقا إلى دور المجموعات، ولا تزال هناك مباراة واحدة متبقية بين فيتا كلوب الكونغولي ورايل كلوب البوركيني ستقام يوم 20 أكتوبر الجاري لتحديد الفريق رقم 16 في دور المجموعات.

لكن المباراة المتبقية لن تؤثر على ترتيب التصنيف الخاص بالفرق قبل إجراء قرعة دور المجموعات.

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ويقع الأهلي في التصنيف الأول بجانب الترجي التونسي والوداد والرجاء من المغرب.

أما الزمالك يأتي في التصنيف الثاني بجانب صنداونز الجنوب إفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي وهورويا الغيني.

وبذلك قد تجمع القرعة بين الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدور الـ16.

ويتم تحديد تصنيف الفرق للمستويات الأربعة في قرعة دور المجموعات بناء على نتائج كل فريق في بطولات إفريقيا للأندية خلال آخر 5 سنوات.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com عن الموعد الأقرب لسحق قرعة دوري أبطال إفريقيا وهو شهر نوفمبر المقبل.

وإليكم التصنيف الخاص بقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا:

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي أو رايل كلوب البوركيني

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