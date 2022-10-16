9 فرق عربية.. تعرف على المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

تأهلت 5 فرق جديدة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023، ليصبح بذلك العدد المتأهل حتى الآن 15 فريقا.

ولا تزال هناك مباراة متبقية بين فيتا كلوب الكونغولي ورايل كلوب البوركيني ستقام يوم 20 أكتوبر الجاري لتحديد الفريق رقم 16 في دور المجموعات.

ونجح الهلال السوداني في حسم التأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى يانج أفريكانز التنزاني.

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وفاز الهلال على يانج أفريكانز بهدف دون رد، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى المجموعات.

كذلك تأهل سيمبا التنزاني بعدما تخطى عقبة بريميرو دي أجوستو الأنجولي، وفاز عليه بهدف دون رد بعدما فاز عليه في الذهاب أيضا 3-1.

ونجح هورويا كوناكري الغيني في التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري بعدما تعادل معه 1-1 في مباراة الإياب، وكانت نتيجة الذهاب 1-صفر للفريق الغيني.

القطن الكاميرون تأهل أيضا بعدما فاز على رويال ليبوباردس بطل إسواتيني 2-1 في العودة، والذهاب انتهى 1-1.

وأخيرا تأهل الوداد المغربي إلى المجموعات بعدما فاز على ريفرز يونايتد النيجيري 6-صفر، بعدما خسر في الذهاب 2-1 في نيجيريا.

وبذلك تصبح الفرق المتأهلة حتى الآن هي الأهلي والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، شبيبة القبال وشباب بلوزداد من الجزائر، الهلال والمريخ من السودان، فايبرز الأوغندي، صندوانز الجنوب إفريقي، بترو أتلتيكو الأنجولي، سيمبا التنزاني، هورويا الغيني.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com عن الموعد الأقرب لسحق قرعة دوري أبطال إفريقيا وهو شهر نوفمبر المقبل.

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