هدف حجازي يؤمن الانتصار القاتل لـ الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

سجل أحمد حجازي هدفا قاتلا قاد به اتحاد جدة للفوز على الوحدة اليوم الأحد.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الوحدة
الاتحاد

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدف دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

سجل حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

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وطُرد عبد الرحمن علي العبود لاعب الاتحاد في الدقيقة 45 لحصوله على إنذارين.

فيما طُرد جيرسون رودريجيز لاعب الوحدة بشكل مباشر في الدقيقة 85.

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وحصل طارق حامد لاعب خط وسط الاتحاد على إنذار في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبي منتخب مصر فيها بالكامل.

بتلك النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر الثاني، وأربع نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

وأصبح ذلك ثاني أهداف حجازي خلال الموسم الجاري مع الاتحاد في الدوري خلال ثماني مباريات شارك فيهم مع الفريق.

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