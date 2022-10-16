فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

فيوتشر وبول جينجا

تأهل فيوتشر إلى دور الـ32 الثاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى فريق كالون بطل سيراليون.

وفاز فيوتشر على كالون برباعية دون رد في مباراة إياب دور الـ32 التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 6-صفر لصالح فيوتشر، بعدما فاز خارج ملعبه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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تقدم فيوتشر في الدقيقة 11 بضربة رأسية من أيمن الصفاقسي بعد ركلة ركنية.

ثم أضاف اللاعب التونسي الهدف الثاني له ولفيوتشر في الدقيقة 60 من الشوط الثاني بعدما وضع الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس بطريقة رائعة.

وجاء الدور على سعد سمير ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد ركلة ركنية.

وأكمل ناصر ماهر رباعية فيوتشر في الدقيقة 78 بتسديدة بالقدم اليسرى بعد انطلاقة من أحمد عاطف وتمريرة لصانع الألعاب.

وينتظر فيوتشر اللعب ضد أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا في دور الـ32 الثاني، وذلك بعد إقامة القرعة.

وسبق فيوتشر في التأهل إلى دور الـ32 الثاني فريق بيراميدز الذي تخطى هلال الساحل السوداني.

وفي دوري أبطال إفريقيا تأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات.

فيوتشر الكونفدرالية
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