كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:40
كتب : FilGoal
فشل إرلينج هالاند في التسجيل أو الصناعة للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وذلك أمام ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
وبرغم ذلك، استمر هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 15 هدفا.
وقلص هاري كين الفارق إلى ستة أهداف بعد التسجيل أمام إيفرتون.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم
إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدفا
هاري كين - توتنام - 9 أهداف
إيفان توني - برينتفورد - 8 أهداف
ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 7 أهداف
روبيرتو فيرمينو - ليفربول - 6 أهداف
فيل فودين - مانشستر سيتي - 6 أهداف
جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف
جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 5 أهداف
ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف
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