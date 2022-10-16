كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "النتيجة ممتازة والأداء جيد للغاية. لقد كانت مباراة قوية".

وأضاف "دافعنا على أعلى مستوى لمدة 99 دقيقة تقريبا. كان لديهم لحظاتهم أيضا في منطقة الجزاء، ولكننا أدينا بشكل جيد".

وأوضح "سيتي لم يجد نفسه في وضعية الهجمة المرتدة، بينما نجحنا نحن في ذلك 3 مرات. موقف الهدف يعكس وعيا استثنائيا من أليسون ومحمد صلاح. ربما أهدر صلاح واحدة ولكنه لن يهدر مرتين في وضع كهذا".

وتابع كلوب "الأهداف تحسم المباريات ولكن كان هناك العديد من اللحظات الكروية الجيدة ضد فريق يمكنني القول عنه إنه الأفضل في العالم".

وكاد صلاح أن يغادر المباراة عن طريق الخطأ، حين ظهر رقم قميصه على لوحة التبديلات قبل أن يتم تعديله، وهو ما أوضحه كلوب قائلا: "لم يكن من المفترض به الخروج. أردت التحدث معه ولم أكن أعلم أن رقمه قد ظهر. هذه لم تكن الخطة".

وعن طرده من المباراة قال المدرب الألماني "في النهاية ربما كان مستحقا، ولكن لا يمكن تقبل الوضع الذي شاهدته. لقد كانت أوضح مخالفة شاهدتها أمام حامل الراية وهو لم يكترث لذلك. الأمر واضح، إنهم يشاهدون المباراة فقط بينما نحن (المدربين) ننخرط بها".

واختتم "الفوز يعني لي 3 نقاط. يجب علينا التعافي الآن لأن وست هام سيأتي إلينا يوم الأربعاء".

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.