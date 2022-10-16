كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام مانشستر سيتي

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "النتيجة ممتازة والأداء جيد للغاية. لقد كانت مباراة قوية".

وأضاف "دافعنا على أعلى مستوى لمدة 99 دقيقة تقريبا. كان لديهم لحظاتهم أيضا في منطقة الجزاء، ولكننا أدينا بشكل جيد".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

وأوضح "سيتي لم يجد نفسه في وضعية الهجمة المرتدة، بينما نجحنا نحن في ذلك 3 مرات. موقف الهدف يعكس وعيا استثنائيا من أليسون ومحمد صلاح. ربما أهدر صلاح واحدة ولكنه لن يهدر مرتين في وضع كهذا".

وتابع كلوب "الأهداف تحسم المباريات ولكن كان هناك العديد من اللحظات الكروية الجيدة ضد فريق يمكنني القول عنه إنه الأفضل في العالم".

وكاد صلاح أن يغادر المباراة عن طريق الخطأ، حين ظهر رقم قميصه على لوحة التبديلات قبل أن يتم تعديله، وهو ما أوضحه كلوب قائلا: "لم يكن من المفترض به الخروج. أردت التحدث معه ولم أكن أعلم أن رقمه قد ظهر. هذه لم تكن الخطة".

وعن طرده من المباراة قال المدرب الألماني "في النهاية ربما كان مستحقا، ولكن لا يمكن تقبل الوضع الذي شاهدته. لقد كانت أوضح مخالفة شاهدتها أمام حامل الراية وهو لم يكترث لذلك. الأمر واضح، إنهم يشاهدون المباراة فقط بينما نحن (المدربين) ننخرط بها".

واختتم "الفوز يعني لي 3 نقاط. يجب علينا التعافي الآن لأن وست هام سيأتي إلينا يوم الأربعاء".

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

يورجن كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23 جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) - (1) ميلان.. الأول بالنيران الصديقة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الاتحاد السكندري – استبعاد سيد غريب.. وتواجد 10 صفقات أمام أسوان 34 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا