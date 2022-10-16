جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - ليفربول مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا أن حكم مباراته أمام ليفربول ألغى هدفا كان لابد أن يحتسب، مشيرا إلى أن بعض الجماهير حاولوا أن يلقوا عليه بعض العملات.

وخسر مانشستر سيتي للمرة الأولى في الموسم أمام ليفربول بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "هذا هو أنفيلد، في كل مرة نأتي إلى هنا للأسف هذا هو أنفيلد".

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وأضاف "لم يحتسب الحكم الأخطاء في أكثر من لقطة، كان هناك ألف مليون خطئا مثل هذا وهذا ثم تم إلغاء الهدف بسبب لقطة مشابهة".

وألغى الحكم هدفا سجله فيل فودين في الدقيقة 53 بداعي الخطأ على إرلينج هالاند لصالح فابينيو في بناء الهجمة.

وواصل "لقد لعبنا مباراة جيدة ولكن تمت معاقبتنا، لقد ارتكبنا خطئا ولا يمكننا أن نستقبل بهذه الطريقة ولهذا خسرنا المباراة".

واستكمل "لعبنا للفوز على ليفربول اليوم بالتأكيد لعبنا من أجل ذلك. بعد الهدف ارتفع صوت الجماهير لكننا صرخنا أكثر في الملعب".

وأتم "حاولت الجماهير إلقاء العملات وبعض الأشياء ولكنهم لم يلمسوني، ربما في المرة القادمة سيكونوا أفضل".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

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